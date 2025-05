Chegou a hora da gente criar bem os nossos meninos | Opinião Luciano Potter

Começou a ser julgado nesta semana um homem acusado de matar os quatro filhos dentro de casa para se vingar da ex-mulher na Região Metropolitana. No começo do ano, outro homem foi preso por jogar o filho de uma ponte no noroeste do estado. Na coluna de hoje, Luciano Potter defende que o combate a esse tipo de violência contra os filhos para atingir as mulheres deve começar em casa, com uma criação digna e cheia de afeto aos meninos. Leia as colunas do Luciano Potter.