ChatGPT como PSICÓLOGO é uma ARMADILHA ou um ALIADO? Pode substituir a TERAPIA? | Conversas Cruzadas

A inteligência artificial está por todos os lados. No trabalho, em casa, no entretenimento e até na resolução de problemas pessoais. Há quem tenha incluído essa tecnologia na maior parte das tarefas do dia a dia. Há quem esteja até utilizando o ChatGPT como um psicólogo. Mesmo sem a conexão humana, será que realmente funciona? Quais os limites éticos pra uso desta ferramenta como uma aliada na busca por saúde mental? Quais os benefícios e limitações de se fazer uma sessão de terapia conversando com a inteligência artificial? O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia na UFRGS, ⁠Sofia Sebben, e o psicólogo, mestre em Psicologia na PUCRS com experiência em Inteligência Artificial e diretor da ABPBE (Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências), ⁠Bernardo Mattos, para debater se a inteligência artificial é aliada na terapia.