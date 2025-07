"Chá revelação" no RS e amantes no Coldplay: quais as consequências legais? | Conversas Cruzadas

Não importa se dentro de casa, no interior do Rio Grande do Sul, ou na plateia de um show do Coldplay. O que antes era restrito à intimidade passou a ocupar o espaço público — com a ajuda de câmeras sempre à mão e das redes sociais, que amplificam tudo em segundos. O CEO de uma empresa especializada em soluções de software virou assunto nas redes sociais após ser flagrado abraçado à chefe de recursos humanos da própria empresa, e não com a esposa, com quem ele tem dois filhos. Também viralizou o vídeo de uma mulher expondo as traições do marido diante da própria família, no interior do Rio Grande do Sul. Mas até onde vai o direito de expor uma situação pessoal? Quais são os limites legais, éticos e corporativos da exposição pública de uma traição?