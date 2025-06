Cessar-fogo entre Israel e Irã é anunciado por Donald Trump | Conversas Cruzadas

A guerra entre Estados Unidos e Irã ganhou novos capítulos neste fim de semana. No sábado (21), o presidente Donald Trump confirmou ataques a três instalações nucleares iranianas. Já nesta segunda-feira (23), o Irã respondeu com bombardeios a bases militares dos EUA no Oriente Médio. Nesta edição do Conversas Cruzadas, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe, ao vivo, Marina Felisberti — pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da UFRGS e doutoranda em Política Internacional e Estudos de Defesa — e Felipe Dalcin — diretor de Pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE) e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais — para debater o impacto da entrada dos EUA no conflito.