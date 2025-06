O Timeline desta quarta-feira (11) entrevistou o jornalista político Pedro Doria, do Canal do Meio, para falar sobre o depoimento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), na tarde desta terça-feira (10). Na ocasião, o ex-presidente admitiu que discutiu medidas que pudessem reverter o resultado da eleição de 2022, na qual ele foi derrotado, mas negou que tenha havido qualquer intenção de golpe de Estado ou intervenção militar. ▶️ Assista ao trecho!