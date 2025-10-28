Cenas de guerra no Rio de Janeiro e encontro positivo de Lula e Trump | Andei Pensando | 28/10/2025

O episódio de hoje analisa o encontro entre Lula e Donald Trump, marcado por 50 minutos de conversa que deixaram um saldo diplomático positivo, mas pouca previsibilidade econômica. Gabriel Wainer comenta como o presidente brasileiro tentou equilibrar pragmatismo e cautela diante de um Trump que, como nos negócios, governa “alavancado”: promete muito, arrisca mais ainda e negocia no fio do abismo.

O programa também fala sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, com drones explosivos, escolas fechadas e mais de 2.500 agentes nas ruas. Uma demonstração de força que expõe, segundo Gabriel, a falência crônica da segurança pública e a repetição de uma guerra que nunca termina. Outro destaque é o projeto absurdo da prefeitura de Porto Alegre, que pretende multar em R$ 8 mil catadores informais de lixo, uma proposta que, na avaliação de Gabriel, “confunde limpeza urbana com limpeza social”.