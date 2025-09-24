CCJ do Senado enterra PEC da Blindagem e professor de direito é investigado por crimes sexuais | Andei Pensando | 24/09/2025

O episódio de hoje analisa a sessão da CCJ do Senado que rejeitou a PEC da Blindagem. Sob pressão popular, até aliados de Bolsonaro começaram a recuar, em um raro momento de unidade política. Gabriel Wainer também repercute as graves denúncias de violência sexual contra o advogado gaúcho Conrado Paulino da Rosa, que expõem a dificuldade estrutural do Brasil em nomear e enfrentar esse tipo de violência, sobretudo quando se esconde em relações íntimas. O episódio ainda comenta a reunião de Lula em Nova Iorque, em paralelo à Assembleia-Geral da ONU, em que o presidente falou sobre os erros da esquerda no avanço da extrema-direita. No quadro Militando, Gabriel analisa o discurso de Donald Trump na ONU exaltando Lula e projeta o peso da negociação entre os dois presidentes.