A primeira amostragem do Grêmio pensado por Mano Menezes terminou com os mesmos altos e baixos do restante de 2025. No Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, o Tricolor empatou com Godoy Cruz em 2 a 2. Os dois times dividem a liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana com sete pontos, mas os argentinos levam a vantagem de um gol a mais no saldo.