Em três minutos, o Grêmio colocou sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil em risco. No jogo de ida pela terceira fase da competição, o Tricolor levou uma virada para CSA. Os donos da casa fizeram 3 a 2. A partida no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, teve mais uma noite de oscilação de rendimento da equipe gaúcha.