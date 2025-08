Grêmio sofre gol no início, perde para o Palmeiras e fica perto do Z-4 ▶️ http://bit.ly/4ff2eaa

