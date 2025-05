Um passo para trás. Depois animação com a vitória sobre o Santos, o Grêmio voltou a preocupar. Em um jogo morno, sem emoções, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau, em partida realizada nesta quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.