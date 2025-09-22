CCD analisa os cenários APÓS NOVA DESISTÊNCIA DE MARCELO MARQUES À PRESIDÊNCIA DO GRÊMIO

CCD apresenta as possibilidades para o futuro do Grêmio após o anúncio da desistência de Marcelo Marques de disputar a presidência do time. Pré-candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques anunciou nesta segunda-feira (22) a desistência de concorrer ao cargo de presidente do clube pela segunda vez. O anúncio foi feito pelas suas redes sociais, em que esclareceu que suas questões para desistir são pessoais e familiares. "Escrevo com serenidade e em oração, pedindo a Deus a sabedoria. Depois de muita reflexão, decidi retirar minha pré-candidatura à presidência do Grêmio", anunciou Marques.