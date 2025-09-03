Cavalo Caramelo ganha companhia na Ulbra

O cavalo Estupendo Marca dos Santos, conhecido como Loirinho, que pertence ao ex-lutador de MMA Rodrigo Minotauro, foi arrematado em leilão beneficente na Expointer para auxiliar às vítimas da enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. A Ulbra, junto da Estância Liberdade e do Instituto Sou de Fazer arremataram o cavalo crioulo de 10 anos de idade. O valor de R$ 320 mil será empregado na construção de casas em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O animal ficará na Fazenda-Escola da Ulbra.