Casos do cão Orelha e do cão Negão expõem violência contra os animais; Ronaldo Caiado se filia ao PSD | Andei Pensando | 28/01/26

O Andei Pensando de hoje analisa dois casos que revoltaram o país: a morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis, após agressões cometidas por adolescentes, e o disparo contra o cachorro Negão durante uma abordagem policial em Campo Bom (RS). Gabriel Sant’Ana Wainer discute o que esses episódios revelam sobre violência, impunidade e uso da força no Brasil. O programa também destrincha a filiação de Ronaldo Caiado ao PSD, o fortalecimento de um bloco de centro-direita com Ratinho Jr. e Eduardo Leite e os sinais de que a eleição de 2026 começa a sair do improviso para o cálculo político. Para fechar, o episódio aborda as novas movimentações do escândalo do Banco Master, com a Polícia Federal investigando contratos de influenciadores, reuniões fora da agenda no Planalto e pressões contra o Banco Central.