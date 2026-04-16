Caso Master: ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é preso pela Polícia Federal

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), foi preso na manhã desta quinta-feira (16) em Brasília (DF). Ele foi detido na quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes fiscais ligadas ao Banco Master, deflagrada pela Polícia Federal (PF). Segundo o g1, Costa é suspeito de liderar negociações do BRB com o Banco Master e gestão fraudulenta da instituição. A investigação apura inclusive uma tentativa do BRB de comprar a instituição financeira de Daniel Vorcaro — dono do Grupo Master, preso em fases anteriores da mesma operação.