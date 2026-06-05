Caso Henry Borel: pai é condenado a quase 44 anos de prisão e mãe recebe perdão judicial | Timeline

O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi condenado a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão pela morte do enteado, Henry Borel de Medeiros. A decisão foi proferida na madrugada desta quinta-feira (4), no Segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Monique Medeiros, mãe de Henry, recebeu perdão judicial pelo crime de homicídio doloso. No entanto, foi condenada a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto pelo crime de omissão com relação à tortura praticada por Jairinho contra o filho.