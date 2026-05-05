Caso de estupro coletivo de crianças em SP reacende debate sobre maioridade penal | Timeline

Cinco homens foram presos por praticar estupro coletivo contra dois meninos de sete e dez anos de idade e publicar vídeos do abuso nas redes sociais. O crime ocorreu no final de abril na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, três adolescentes envolvidos no estupro têm entre 14 e 16 anos de idade. O quinto autor do crime, um homem de 21 anos, havia fugido para a Bahia e foi preso na tarde do último sábado, 2. No programa Timeline de hoje (5), os comunicadores Kelly Matos, Paulo Germano e Gabriel Wainer discutiram as circunstâncias do caso.