Caso da mala na rodoviária partes encontradas no Guaíba são da mesma vítima 

A Polícia Civil confirmou, nesta terça-feira (9), que as partes humanas encontradas no Guaíba no último fim de semana são da mesma vítima do crime da mala na rodoviária de Porto Alegre. A confirmação se deu por meio de exame de DNA realizado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Um pedaço de perna humana foi encontrado no sábado (6) pela manhã na praia de Ipanema, na zona sul da Capital. Já no domingo (7), pescadores localizaram outro segmento de uma perna e de um pé. Essa última estava enrolada em sacos plásticos e tinha fitas semelhantes às localizadas na mala da rodoviária, onde estava o tronco da vítima.