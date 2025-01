CASO BOLO ENVENENADO: polícia dá detalhes de próximos passos da investigação | Conversas Cruzadas

A contadora Deise Moura dos Anjos, 42 anos, foi presa sob acusação de quatro homicídios duplamente qualificados por motivo fútil e com emprego de veneno. Em 23 de dezembro, seis membros de sua família adoeceram depois de consumirem um bolo em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. Três das vítimas morreram de paradas cardiorrespiratórias. Em setembro de 2024, o sogro de Deise morreu após ter comido produtos entregues pela nora em uma visita. A exumação do corpo, feita na última semana, depois das mortes relacionadas ao bolo, confirmou que o homem também havia sido envenenado. Ou seja, Deise teria matado o sogro e, três meses depois, procurado intoxicar a sua sogra, Zeli. Na emboscada, precipitou o fim de três integrantes da própria família, com os quais mantinha inimizade e reservas. A Polícia Civil, munida de provas robustas, cogita que pode estar diante de uma serial killer. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (13), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebeu ao vivo o delegado e diretor do Departamento de Polícia do Interior do Rio Grande do Sul, Cleber Lima, o colunista de GZH na área de segurança pública, Humberto Trezzi, o psiquiatra e diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Alceu Gomes, e o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professor da UFRGS e pesquisador em Comportamento Humano, Direito Penal e Neurociências, ⁠Ângelo Ilha, para debater se a suspeita do bolo envenenado em Torres é uma serial killer.