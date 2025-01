Moradores monitoram casas sob risco de desmoronar em Eldorado do Sul. Cinco residências localizadas à margem de um braço do Rio Jacuí perderam parte do terreno, alguma estrutura complementar ou apresentaram rachaduras na terça-feira. Elas foram interditadas, assim como outras quatro próximas. Prefeitura ainda elabora laudos sobre o que aconteceu no local.