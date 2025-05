Casamento coletivo com ritual ancestral

Sete casais celebraram o amor de forma única no último sábado (10), durante um casamento celta coletivo que integrou a programação da Aldeia Medieval, no Vila Flores, em Porto Alegre. Conduzido pelo sacerdote Nathair Dorchadas e pela sacerdotisa Bébhinn Ruàdhan, o ritual resgatou tradições ancestrais da cultura celta, com elementos simbólicos como o fogo, a água e o handfasting — o entrelaçamento das mãos com uma corda. A cerimônia reuniu casais, padrinhos espirituais e o público em uma experiência marcada pela conexão entre pessoas, famílias e o sagrado, em meio ao clima encantado da aldeia.