Casal suspeito de aplicar golpe em idoso em Guaíba é alvo de operação em São Paulo | Gaúcha Atualidade

Nesta sexta-feira (10), a Polícia Civil gaúcha desencadeia em São Paulo uma operação contra suspeitos de aplicar golpe em um idoso de 86 anos, morador de Guaíba. Um casal, formado por uma influenciadora digital, com cerca de 90 mil seguidores no Instagram, e o namorado dela, são alvo de mandados de busca e apreensão.

