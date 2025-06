Foi encontrado morto o casal que estava desaparecido em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Os bombeiros localizaram os dois nesta terça-feira (17). Segundo informações repassadas por moradores, eles tentaram cruzar de carro o Arroio Minhoquinha, na localidade de Linha Curitiba. No entanto, o veículo não teria conseguido fazer a manobra e foi levado pela força da água.