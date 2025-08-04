Casa do Escondidinho: comida caseira com sabor e afeto no Centro de Gravataí

Na nossa primeira parada explorando a região metropolitana de Porto Alegre, fomos até Gravataí conhecer a Casa do Escondidinho, um restaurante acolhedor com cardápio extenso e comida que remete ao conforto de casa. Com atendimento simpático e ambiente familiar, a casa serve desde o café da manhã até o jantar. Provamos sucos naturais, saladas criativas, escondidinhos bem servidos, massas artesanais com carnes suculentas e sobremesas como brownie com sorvete e chocolate quente cremoso. Uma ótima opção para quem busca refeições generosas, bem preparadas e com aquele toque de carinho.