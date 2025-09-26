Casa de Cultura Mario Quintana: 35 anos de um dos símbolos de Porto Alegre | Perimetral Podcast

No novo episódio do Perimetral Podcast, celebramos os 35 anos da Casa de Cultura Mario Quintana, um dos maiores símbolos culturais de Porto Alegre. O programa recebeu Adriana Sperandir, atual diretora da instituição, e Germana Konrath, ex-diretora , para falar sobre a história do prédio, os desafios recentes e o futuro desse espaço que une arte, patrimônio e identidade gaúcha. A conversa passa por momentos marcantes, como o quarto de Mario Quintana, o espaço dedicado a Elis Regina, a importância do Jardim Luxemburgo e as transformações em andamento, incluindo a revitalização do Teatro Bruno Kiefer. Também discutimos como a casa se tornou referência nacional em diversidade cultural, inclusão e acessibilidade, recebendo milhares de visitantes todos os meses.