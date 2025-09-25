CARRO ELÉTRICO pode salvar o MEIO AMBIENTE? CESAR URNHANI opina

Os carros elétricos estão ganhando espaço no mercado brasileiro e chamando a atenção de consumidores e investidores. A promessa de sustentabilidade e economia contrasta com desafios como preço elevado, autonomia das baterias, infraestrutura de recarga e incentivos públicos. Afinal, a eletrificação é um bom investimento para o presente ou ainda um risco no futuro? O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (25), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o piloto de testes, palestrante e criador de conteúdo Cesar Urnhani e o CEO e fundador da ZLetric Pedro Schaan, para debater o crescimento dos carros elétricos no setor automotivo.