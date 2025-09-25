CARRO ELÉTRICO é BOM ou RUIM? CESAR URNHANI e PEDRO SCHAAN debatem

Os carros elétricos estão ganhando espaço no mercado brasileiro e chamando a atenção de consumidores e investidores. A promessa de sustentabilidade e economia contrasta com desafios como preço elevado, autonomia das baterias, infraestrutura de recarga e incentivos públicos. Afinal, a eletrificação é um bom investimento para o presente ou ainda um risco no futuro?