Um carro caiu dentro do pátio de uma casa na Avenida Oscar Pereira, na zona sul de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (2). O condutor perdeu o controle do veículo em razão de óleo na pista e por causa do asfalto molhado. O veículo acabou parando na vertical. O casal que estava no carro modelo Corsa Hatch ficou ferido. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro.