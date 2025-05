Um carro atropelou nesta segunda-feira (26) vários pedestres em Liverpool, no norte da Inglaterra, durante o desfile da vitória do principal clube de futebol da cidade, o Liverpool FC, informou a polícia local. Torcedores comemoravam a conquista da Premier League quando, pouco depois das 18h (14h de Brasília), a polícia recebeu um aviso "após relatos de uma colisão entre um automóvel e vários pedestres" no centro da cidade.