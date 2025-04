O escritor Fabrício Carpinejar dá conselhos e analisa assuntos do coração no SuperSábado. Entrevistas, atrações musicais, reportagens especiais, o time de comentaristas da Gaúcha e muito mais. Acompanhe o SuperSábado todos os sábados, das 8h às 11h, na Rádio Gaúcha e no Youtube de GZH.