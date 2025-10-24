Carlinhos Carneiro descobriu que existe rock depois do álcool | Paralelas com Ju Bublitz

No novo episódio do Paralelas, a jornalista Juliana Bublitz conversa com Carlinhos Carneiro, músico, escritor e vocalista da banda Bidê ou Balde. O cantor fala sobre o novo álbum HOTEL RITZ, o amor pela música e o reencontro com o palco, agora em uma fase mais madura e reflexiva da vida.

Carlinhos também comenta o histórico pedido de casamento feito durante o show dos 20 anos do Acústico MTV Bandas Gaúchas, a luta contra o alcoolismo e a descoberta de um novo sentido para o rock, mais afetuoso e provocador. Um bate-papo divertido, íntimo e cheio de boas histórias do rock gaúcho.