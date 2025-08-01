CARLA ZAMBELLI PRESA: como é a penitenciária de Rebibbia, na Itália? | Conversas Cruzadas

A deputada licenciada Carla Zambelli vai ficar presa na Itália após decisão da Justiça da Itália. A brasileira foi detida na terça-feira (29) e levada para uma penitenciária. As autoridades tinham 48 horas para decidir sobre a validação da prisão. Ela seguirá no presídio de Rebibbia, nos arredores de Roma. A decisão da Justiça italiana, semelhante a uma audiência de custódia, foi confirmada pela embaixada brasileira. O governo brasileiro quer a extradição de Zambelli. Pela legislação italiana, o processo de extradição, que inicia após a validação da prisão dela, pode demorar.