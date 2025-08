A deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29), na Itália, afirmou o Ministério da Justiça. O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou que Zambelli foi identificada pela polícia em Roma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou em 7 de junho o início do cumprimento da pena de 10 anos de prisão imposta à parlamentar condenada por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).