A carga com caixas de leite condensado que caiu sobre uma cliente em um supermercado de Canoas pesava cerca de uma tonelada. O caso aconteceu no último domingo (9) e deixou a mulher com ferimentos graves e necessidade de uma cirurgia. Em entrevista ao Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, o delegado Marco Guns, responsável pela investigação, afirmou que o acidente pode ter ocorrido por um excesso de carga somado a uma movimentação errada.