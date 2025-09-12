"Careca do INSS" é preso; predadores online usam ROBLOX para abusar de crianças e mais

Foi preso na manhã desta sexta-feira (12) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra suspeitos de envolvimento nas fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). ▶️ O Gaúcha Hoje também repercutiu a notícia de que uma criança de 12 anos passou a ser controlada e receber ameaças pela internet. De posse de imagens íntimas da vítima, o predador online exigia que ela cumprisse com o que lhe era demandado. Entre as ordens, estava a automutilação e o registro de cenas constrangedoras. Tudo se iniciou a partir do contato entre eles por meio de uma plataforma de jogos, a Roblox.