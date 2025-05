Seguindo a tradição no período antes do conclave, a maioria dos cardeais brasileiros que escolherão o sucessor de Francisco, a partir de quarta-feira (7), celebraram missa em suas paróquias na capital italiana. O arcebispo de Porto Alegre, cardeal do Jaime Spengler, celebrou uma missa neste domingo (4) na Igreja de São Gregório Magno, no bairro Magliana Nova, distante cerca de 20 minutos do Vaticano.