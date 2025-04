CAPITAL DA CORRIDA DE RUA: Porto Alegre tem aumento no número de corredores | Conversas Cruzadas

O horário de bloqueio da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, para atividades de lazer foi alterado. A medida visa evitar conflitos entre corredores e ciclistas, que procuraram a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) após desavenças entre os dois grupos na orla do Guaíba. Até então, a avenida era fechada às 6h nos sábados e domingos. Após o horário, os ciclistas de alta performance disputavam espaço junto aos corredores, que praticam o esporte em grandes grupos. Desde o último sábado, o espaço passou a ser fechado às 6h30min. Depois desse horário, os ciclistas que andam em alta velocidade não poderão mais utilizar essas faixas. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (1), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires, o ciclista, triatleta e treinador, Frank Silvestrin, o corredor, professor de corrida e fundador da 040 Assessoria Esportiva, Eduardo Caporal, e o vereador de Porto Alegre (Cidadania), Marcos Felipi, para debater se alteração no bloqueio da Orla no fim de semana resolve polêmica entre corredores e ciclistas.