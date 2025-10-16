Caos na Câmara: vereadores são atingidos por balas de borracha e spray de pimenta

Uma confusão generalizada interrompeu a sessão plenária desta quarta-feira (15) na Câmara de Porto Alegre. No tumulto, agentes da Guarda Municipal entraram em confronto com manifestantes que queriam entrar no prédio do Legislativo para acompanhar a sessão. Vereadores de oposição foram atingidos por balas de borracha e jatos de spray de pimenta. Ao menos cinco vereadores e o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) tiveram ferimentos após a ação da Guarda. O prefeito Sebastião Melo determinou abertura de investigação para apurar os fatos, que incluirá a análise das imagens de câmeras corporais dos agentes.