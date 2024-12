João Luiz Corrêa participou do programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (11), para falar sobre a preparação para sua apresentação no Opinião. O cantor e multi-instrumentista subirá ao palco da tradicional casa de shows acompanhado do Grupo Campeirismo. O show marca a estreia do projeto Noite Gaúcha do Opinião, que, para o artista, é uma conquista.