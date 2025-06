Uma carreta tombou na alça de descida da ponte nova do Guaíba, em Porto Alegre, no final da tarde desta quarta-feira (11) e causa bloqueio total do trânsito no sentido Interior-Capital. Não há previsão de liberação do trecho do local. O acidente foi registrado às 16h50min. O motorista do veículo perdeu o controle e o caminhão, que carregava madeira para uso em serragem, tombou.