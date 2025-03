Após a Justiça confirmar em audiência de custódia a prisão preventiva do homem investigado por envenenar a água da empresa com soda cáustica, em Canoas, a Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (27), imagens de câmeras de monitoramento que flagraram o momento. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (24). Pelo vídeo, é possível ver que o homem usa uma caneca para colocar um líquido dentro do bebedouro. A presença da soda cáustica foi confirmada por análise realizada pela própria empresa.