Câmera flagra colisão entre carro e moto

A polícia busca o motorista que fugiu após causar um acidente fatal na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (3). O veículo envolvido na colisão que matou o motociclista João Alberto Posteglioni, de 56 anos, já foi identificado. O acidente ocorreu por volta das 7h, na esquina da avenida com a Rua Frei Germano, no bairro Partenon. Testemunhas relataram que o veículo mudou de pista e atingiu o motociclista, que morreu no local. Após a batida, o motorista seguiu pela Ipiranga.