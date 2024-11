Ataque de três pessoas ao adolescente Guilherme Ferreira Schizzi, de 16 anos, em Vacaria. O homicídio ocorreu na madrugada do feriado de Proclamação da República, no dia 15 de novembro, por volta de 0h30min, na Rua Carlos Záquera, no bairro Petrópolis. A Polícia Civil concluiu o inquérito e remeteu à justiça indiciando dois adolescentes e um homem de 19 anos.