Câmara aprova PL antifacção e repercussão do escândalo do Banco Master | Andei Pensando | 19/11/2025

O episódio de hoje aprofunda os desdobramentos explosivos do caso Banco Master, detalhando como a “camaradagem” entre o BRB e o banco de Daniel Vorcaro criou um rombo bilionário que agora cai no colo de servidores públicos, fundos de pensão estaduais e prefeituras de todo o país. Gabriel Wainer explica como o suposto esquema, que mistura títulos inexistentes, crédito fantasma, balanços maquiados e tentáculos políticos, se espalhou por governadores, parlamentares, estatais e até escritórios ligados a nomes influentes da República. O programa também comenta a aprovação do projeto antifacção na Câmara, um pacote de endurecimento penal que contrasta com a realidade da Amazônia, onde facções já controlam 45% das cidades da região. Gabriel destaca o abismo entre “dar recado ao crime organizado” no plenário e a ausência de Estado na fronteira, no garimpo, nos rios e nas comunidades mais vulneráveis, especialmente para mulheres e adolescentes expostas ao controle armado. No quadro Militando, Gabriel mostra como esquerda e direita reinterpretam o veto de Lula à linguagem neutra em comunicações do governo. Andei Pensando é o programa em vídeo no streaming de GZH que conecta informação, opinião e relevância. Apresentado por Gabriel Sant’Ana Wainer, vai ao ar toda terça, quarta e quinta-feira.