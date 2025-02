A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul e a falta de chuvas agravam a estiagem no estado. Isso causa impactos no setor agropecuário e, por consequência, na economia geral do RS, afetando em torno de 40% do PIB gaúcho. No Gaúcha Hoje desta quarta-feira (5), a colunista Giane Guerra comentou o assunto.