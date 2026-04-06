Caiado defende anistia como proposta para “pacificar o Brasil”

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, defende a adoção de uma anistia ampla como forma de “pacificar o Brasil” após anos de forte polarização política. Segundo ele, a proposta seria um caminho para encerrar conflitos recentes e permitir que o país volte a focar em temas como economia, segurança e desenvolvimento. A fala reacende o debate sobre os limites e os impactos de uma medida desse tipo no cenário político nacional.