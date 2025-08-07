Café da manhã no Wood Hotel: uma experiência sofisticada em Gramado

Fomos até o Wood Hotel, um dos hotéis mais charmosos da Serra Gaúcha, para viver uma experiência matinal que combina sofisticação, acolhimento e alta gastronomia. Assinado pela chef Roberta Sudbrack, o café da manhã é servido à mesa com seleção de pães artesanais, queijos, charcutaria local, café passado na hora e receitas afetivas como o icônico ovo gratinado no forno com carvão e a panqueca do Wood. Aberto também ao público, o café é uma verdadeira imersão nos sabores da Serra e vale a visita para quem busca começar o dia com uma refeição especial e memorável em Gramado.