Um dia após o resgate do galgo Cabeça, outro cachorro foi retirado de dentro do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, nesta quarta-feira (12). Essa foi a terceira operação dos bombeiros da região com salvamento de animal em menos de um ano, como destaca o capitão Pedro Henrique Costa Sanhudo. Após o resgate, o cachorro foi adotado pelo mesmo tutor do galgo Cabeça.