No episódio desta semana do Radar de Inovação, Marcelo Gigoski fala sobre as cabanas modulares da Keike Hut, entregues em 15 dias, que visam reduzir os impactos ambientais da construção civil. Ele explica como os módulos vêm pré-fabricados, com materiais específicos para evitar desperdício, como telhas e madeira autoclave.