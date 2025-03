O Inter busca no mercado uma opção para reforçar a lateral direita. Um dos nomes especulados é Mariano, de 38 anos, do América-MG. O repórter Bruno Flores falou sobre a probabilidade do jogador acertar com o clube gaúcho durante o "Esportes ao Meio-Dia" desta sexta-feira (21). Confira no trecho do programa!